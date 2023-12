Carabinieri, nuova caserma collaudata

Le immagini delle telecamere collegate alla rete Man sono ovviamente a disposizione di tutte le forze dell’ordine. Al momento il punto nevralgico è nella sede della polizia locale di Cesena, ma nel prossimo futuro anche polizia e carabinieri avranno a disposizione lo stesso tipo di accesso diretto. La differenza la faranno con ogni probabilità le nuove caserme. Per quanto riguarda i carabinieri, il 31 ottobre è stato effettuato il collaudo dell’edificio ultimato nell’area Montefiore, nelle prossime ore il Comune ne entrerà formalmente in possesso ed entro Natale verrà ratificato il contratto di locazione col Ministero dell’Interno. Dopo di che resterà soltanto il trasferimento degli uffici dall’attuale sede della compagnia in via Dell’Amore. A ruota seguirà la polizia, che si dovrà trasferire nell’area del Caps. L’intento del Comune a oggi è quello di non realizzare ulteriori reti, ma piuttosto di utilizzare, in virtù degli accordi presi con Open Fiber che sta stendendo i cavi destinati ai privati, i punti di accesso su quella rete.