Cardellini presenta il libro ’Vivi il tuo benessere’

L’artista morcianese Giuliano Cardellini fa tappa a Cesena dove presenterà il suo nuovo libro ’Vivi il tuo benessere’. La presentazione si terrà sabato alle 16.30 nell’aula magna della biblioteca Malatestiana, in occasione dei 15 anni dalla fondazione della ’Associazione Polonia’ di Cesena, che si prefigge di promuovere la cultura polacca in Italia e di sostenere ed informare i polacchi residenti a Cesena. Il programma prevede gli interventi dell’assessore alla cultura Carlo Verona, del console generale di Polonia Anna Golec Mastroianni, e del presidente dell’Associazione Polonia di Cesena Bernadeta Grochowsk. Cardellini si addentrerà in quattro tematiche trattate nel libro: ’cosa fare per vivere nel ben essere?’, ’la ricchezza non fa la felicità’, “il ben essere che crea beneficio fisico e psicologico’ e ’l’elemento misterioso dell’amore’. ’Vivi il tuo benessere’ è un libro che l’autore ha voluto scrivere per condividere la sua esperienza di vita, come una sorta di strumento e modello per conoscere il suo metodo. Un’opera letteraria che si inserisce a pieno titolo nel contesto più generale della ’scienza della felicità’ e della ’ricerca del benessere’. L’artista e scrittore introduce parole e concetti del tutto innovativi come il ’ben essere’ che per l’autore si differenzia dal benessere.