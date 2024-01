Carmelo Puzzolo racconta la sua vita

Carmelo Puzzòlo, 89 anni, di San Piero in Bagno, pittore e scultore di fama, arricchisce la sua versatilità creativa anche con quella di scrittore. E’ infatti fresco di stampa il suo libro "Il Nonno racconta". (Volume, 1°, pagg. 288). Dice Bartolomeo Balzoni, presidente del Faro di Corzano: "La nostra Associazione ha curato la stampa e si occupa della distribuzione del libro. Per quanti fossero interessati ad averlo, possono rivolgersi presso il negozio del "Cont’Abile" di Via Pascoli o presso la nostra sede in Via Verdi, 32/A, a San Piero. E’ un bellissimo libro di racconti ed aneddoti dell’infanzia di Carmelo, dove ogni sampierano, che ha vissuto quegli anni, può riconoscersi nei luoghi, nei tanti racconti popolari e anche nei personaggi di quel periodo". Aggiunge, poi, Balzoni: "I sampierani più giovani avranno, invece, la possibilità di rendersi conto di come era diversa la San Piero dei nostri nonni. Raggiunta una certa età, Carmelo ha sentito il bisogno di raccontare la storia della sua vita ai suoi nipoti, perché potessero sentirsi coinvolti nelle impressioni, nelle emozioni e nei sentimenti che lo hanno accompagnato nel corso degli anni".

Puzzòlo è pittore e scultore di fama, non solo nazionale ma anche internazionale (Basti pensare alla sua ideazione e creazione delle 14 formelle in bronzo della Via Crucis del santuario di Medjugorje). Ha studiato e imparato l’arte della pittura e della scultura, ora arricchita dalla sua piacevole e coinvolgente prosa di scrittore, nella città di Firenze, allievo di Pietro Annigoni "il pittore delle regine".

Gilberto Mosconi