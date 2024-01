Carnevale, si scaldano i motori. Via alla realizzazione dei carri

Iniziati i lavori per la costruzione dei carri mascherati che sfileranno per il Carnevale di Gambettola 2024, promosso Carnevale della Romagna.

Le date delle due sfilate sono già state ufficializzate: lunedì di Pasqua 1 aprile ore 15,30 e sabato 6 aprile in notturna. È un carnevale fuori stagione quello di Gambettola, le cui origini risalgono al 1886. Nel capannone di via Marconi sono già stati smontati i grandi pupazzi di cartapesta della scorsa edizione e i quattro gruppi di carristi: Amici della Scuola; Ass. La Fenice di Borghi; Ass. Bar Malatesta; Gruppo I Giovani Tonici stanno già lavorando per realizzare i nuovi soggetti. I quattro gruppi che hanno già iniziato a lavorare sono quelli che realizzeranno i carri mascherati più grandi, quelli di 1^ categoria, e durante le sfilate saranno loro quattro a contendersi il 1° premio di "Miglior carro mascherato 2024". A votare sarà come sempre il pubblico con il biglietto d’ingresso. Oltre alle due sfilate, nei giorni compresi fra Lunedì di Pasqua e sabato 6 aprile, andrà in scena nel centro di Gambettola il Villaggio del Carnevale.

Vincenzo D’Altri