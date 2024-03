Carpineta, frana di via Castello. Lavori fino a fine giugno

Scattano oggi i lavori di ripristino della frana venutasi a creare a seguito delle violente precipitazioni di maggio in via Castello di Carpineta. L’area interessata dal dissesto, e dagli interventi in progetto, dista pochi metri dal civico 1951 e si sviluppa per un fronte di circa 50 metri. La frana si è manifestata con il cedimento di parte della carreggiata e della scarpata stradale verso valle, in prossimità dell’abitazione del civico 1951 e poco prima della curva che porta verso l’abitato di Calisese. Sulla base della relazione geologica si interverrà sulla banchina stradale attraverso la realizzazione di un’opera di sostegno della scarpata verso valle, mediante l’esecuzione di 34 pali con cordolo di collegamento in calcestruzzo. Il lavoro sarà completato con la ricostruzione della scarpata, e il ripristino della carreggiata stradale. Per l’intera durata dei lavori (in corso fino alla fine del mese di giugno), la viabilità in questo tratto stradale sarà regolata da divieto di transito. Ma la serie di lavori stradali di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza è già partita nei giorni scorsi. È questo il caso degli interventi di pulizia e spurgo delle caditoie avviati nella giornata di martedì lungo via Calcinaro. Sempre martedì sono stati avviati i interventi di riprofilatura dei fossi stradali nelle vie: Sotto Monte, del Monte, Falconara, Sorrivoli, Masiera I, Redichiaro, Chiaviche, Sant’Aga, Boscone e Cerchia di Sant’Egidio.