Carpineti, solidarietà in aiuto agli alluvionati

I cittadini e le associazioni del Comune di Carpineti in provincia di Reggio Emilia aiutano i territori alluvionati dell’Emilia Romagna, attraverso il Comitato di Cesenatico della Croce Rossa. Nei giorni scorsi presso la sede operativa della Cri, situata in via Saffi all’altezza del Parco di Levante, il sindaco di Carpineti Tiziano Borghi ha consegnato nelle mani del vice sindaco di Cesenatico Lorena Fantozzi, un assegno da 2.500 euro. Alla consegna hanno partecipato una delegazione di volontari di Carpineti, un gruppo di volontari della Croce Rossa ed il presidente della Cri di Cesenatico, Robertino Pasolini. I 2.500 euro raccolti sono il frutto di una cena solidale a cui hanno partecipato le associazioni AC Carpineti, Alpini Carpineti, Alpini Velucciana, Alpini Valestra, Amici dei Motori, Amorotto Trail, Associazione Montevalestra, Bailando por la Vita, Carpineti da Vivere, Croce Rossa di Carpineti, Il Melograno, Presepe di Bebbio, Protezione Civile, Pro Loco Marola, Quadando, Ruzzola Colombaia, 25° Ora, BM Scavi di Bianchi e Movimento Terra di Ruggi.

Questi fondi sono destinati alla Croce Rossa di Cesenatico per progetti a favore dei territori alluvionati. Il presidente Pasolini spiega come saranno spesi i 2.500 euro: "Abbiamo contatti con una delle associazioni che hanno aderito a questa iniziativa benefica e da qui è nata la collaborazione. Assieme al Comune di Cesenatico decideremo come spendere questa donazione, che andrà in parte in aiuti alle persone che hanno subito dei danni, ed in parte in attrezzature per poter fronteggiare meglio una eventuale altra alluvione, anche se ovviamente speriamo di non dover più avere queste difficoltà. Siamo molto grati alle istituzioni ed alla associazioni di Carpineti".

g.m.