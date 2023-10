Cartelli contro ciclisti incivili a Sogliano: fanno discutere

Il Comune di Sogliano non vuole sul suo territorio i cosiddetti ciclisti sporcaccioni, quelli, per intenderci, che non rispettano l’ambiente. Due singolari cartelli sono stati affissi dopo il centro di Sogliano in direzione monte nel nuovo parcheggio della Piana. Non si sa esattamente se siano stati collocati dal Comune o da privati. Il primo dubbio che non sia stata l’Amministrazione comunale, viene dal fatto che in municipio nessuno sa nulla, oltre al fatto che è stato scritto ’Comune di Sogliano’ e non come in tutti gli altri cartelli ’Comune di Sogliano al Rubicone’.

Poi uno dei due cartelli è stato attaccatto a un palo della luce e un altro a un grande cestino dei rifiuti. Recitano: "I signori ciclisti sono invitati a non utilizzare lo spazio circostante né come luogo per le loro necessità fisiologiche, né come pattumiera per i rifiuti. E’ buona educazione rispettare l’ambiente. I trasgressori saranno puniti a norma di legge". Due cartelli che lasciano molti dubbi.

E i cittadini, non solo di Sogliano, sono divisi. C’è chi dice che fare la pipì vicino a un albero non lo rovina in quanto la fanno anche i cani. E poi osserva che il cartello stride colpevolizza solo i ciclisti, quando invece si vorrebbero portare sempre più cicloturisti sulle nostre colline. Altri dicono che la legge va rispettata, e che è giusto mettere i cartelli. Per quel che riguarda i rifiuti lungo le vie e nelle piazze, ci sono tanti cestini e non rispettare l’ambiente è incivile. Ma il dubbio rimane: chi ha messo i due cartelli?

e.p.