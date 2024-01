Cavalluccio ’cooperativa del gol’. Sedici i bianconeri andati in rete

In Italia al momento solo l’Inter potrebbe fare meglio. Il Cesena ha segnato a mitraglia; 51 reti in 23 gare mentre i campioni d’Italia 50 gol però in 21 incontri. I romagnoli soprattutto hanno sia il capocannoniere del girone (Shpendi 13 reti) che la cooperativa del gol, ossia sono andati in rete 16 bianconeri. È immediata la conferma che la capolista ha sia individualità che collettivo; non è una novità per il Cesena di Toscano che la stagione scorsa mandò in rete 19 giocatori. In tutta la C al secondo posto come realizzazioni il Mantova (capolista girone A) con 46 sigilli, in B invece il leader Parma è a 41 reti in 22 match.

Ma nel Cesena è la cooperativa del gol che risalta. Se consideriamo la rosa dei giocatori utilizzati maggiormente, dopo l’entrata nel club domenica ad Ancona del baby Francesconi, solo Prestia (che sta cercando di segnare a tutti i costi, lui specialista sulle palle inattive), l’eterno de Rose, i difensori Piacentini e David e il giovanissimo Giovannini non hanno gonfiato la rete.

Sedici i goleador bianconeri; tra i difensori hanno festeggiato Ciofi attualmente infortunato (3 reti), il sorprendente Pieraccini (2) e Silvestri (3).

Buono il contributo realizzativo anche dalle fasce: Adamo (2), Donnarumma (3)., Pierozzi (1), a centrocampo ha marcato anche Bumbu (1) ora nel Gubbio, poi Chiarello (1) nonostante lo scarso minutaggio, Berti (2), Saber (3), Varone (1) e appunto la new entry Francesconi.

Più che mai affidabile il settore offensivo; Shpendi (13 gol), Corazza (7, compreso l’unico rigore assegnato al Cesena: all’andata con l’Ancona), Ogunseye (2) a inizio torneo prima dell’infortunio e Kargbo (5) che sta risultando l’arma letale dei romagnoli. Va aggiunta l’autorete dell’ex Lepri nel derby d’andata contro il Rimini (5-2 per il cavalluccio) su tiro di Donnarumma.