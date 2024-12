Cena del volontariato, Spighi:: "Date vita alla nostra comunità"

E’ davvero importante e incisivo il volontariato nel territorio comunale di Bagno di Romagna.

Un volontariato impegnato, già da vari anni, con la partecipazione attiva di numerosi cittadini in vari settori del sociale e del sanitario, dello sport, della manutenzione dell’arredo urbano e altri comparti, oltre che della sicurezza anche con la costituzione, per fare un solo esempio, di un validissimo gruppo di volontari per la Protezione civile Alto Savio.

A loro va un sentito e doveroso plauso da parte di tutti. Come ha giustamente sottolineato, per la ricorrenza della giornata mondiale del volontariato, il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, "il volontariato rappresenta una preziosa risorsa per la coesione sociale della comunità".

"Giovedì sera 5 dicembre, per la giornata mondiale del volontariato, abbiamo avuto il piacere di condividere momenti speciali durante la seconda edizione della cena del volontariato – ha detto il sindaco Enrico Spighi –. E’ stato un preludio al periodo natalizio, all’insegna della gratitudine e del riconoscimento per chi dedica il proprio tempo a rendere la nostra comunità un luogo migliore. Voglio esprimere un sincero ringraziamento a tutti voi che, con il vostro impegno quotidiano, date vita a un tessuto sociale ricco e solidale. La vostra generosità e dedizione sono la vera forza di questa nostra realtà". "In qualità di sindaco – ha altresì sottolineato il primo cittadino del Comune termale –, sono profondamente grato per ogni gesto di volontariato, che arricchisce e sostiene le tante iniziative di sostegno e vivacità della nostra comunità".

Gilberto Mosconi