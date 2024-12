Cenone di Capodanno in parrocchia per i bisognosi

La parrocchia dell’Osservanza di Cesena, guidata dal parroco don Fabrizio Ricci (nella foto), organizza stasera il cenone di Solidarietà, un’iniziativa gratuita dedicata a coloro che non possono permettersi un costoso cenone di Capodanno. La cena avrà inizio alle 20 nei locali della parrocchia, in viale Osservanza 198. L’evento è stato ideato per donare un momento di festa e convivialità a tutti, offrendo la possibilità di trascorrere una serata serena in compagnia di amici nuovi e conoscenti. Da qualche anno questa iniziativa si svolge ed è accolta con molto favore per il senso di ospitalità e di accoglienza che trasmette agli ospiti con i quali viene condivisa la serata di San Silvestro e si brinda all’anno nuovo.

Per partecipare o semplicemente ricevere informazioni sul cenone, è possibile contattare Elio (della San Vincenzo) al 338-9771607 o Gabriele (della Caritas) al 328-4925857.