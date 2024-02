Cento regali alle famiglie più bisognose

Si è conclusa con tanta beneficenza per i piccoli meno fortunati, l’evento benefico Christmas Carols, organizzato dai volontari dell’associazione La Magica Notte e dalle famiglie di Easy English Cesenatico, la scuola di madrelingua di inglese. Sono stati raccolti 2.250 euro, devoluti alla chiesa di Santa Maria Goretti per azioni benefit, ma è doveroso guardare alla manifestazione nel suo complesso. La raccolta di regali si è tenuta in un pomeriggio in cui le famiglie di volontari, con in testa i bambini, si sono ritrovati per confezionare più di 100 regali, raccolti dagli stessi volontari e amici, per insegnare ai figli che il regalo più bello non è quello sotto il proprio albero, ma nel sorriso regalato a qualcuno meno fortunato di noi.

Questi doni sono stati poi distribuiti, tramite la parrocchia di Santa Maria Goretti, a 22 famiglie residenti nella zona Madonnina di Cesenatico, dando così la possibilità a tutti i piccoli di avere un regalo; una parte dei regali è stata donata alla Comunità di accoglienza Maria Immacolata di Forlimpopoli. La seconda parte dei Carols si è sviluppata in due serate dove il gruppo ha portato gioia cantando tra le strade di Cesenatico. Lungo il porto canale e in vari locali, i bambini hanno portato il vischio sopra i tavoli dei clienti, raccogliendo gesti di affetto e offerte volontarie, che grazie alla generosità dei residenti ha consentito di raccogliere appunto 2.250 euro.

Le ragazze ed i ragazzi sono stati coccolati dai ristoranti che li hanno accolti con doni, caramelle, torte, gelati e dolci. All’iniziativa hanno aderito Da Giuliano, Da Vittorio, Casa Tua, Veranda, L’Anvoud de Mat, La Cuccagna, La Cantina del Porto, Parco Manzoni, Noi, Nuovo Fiore, Profumeria Arianna, Mamy’s pub e Cala Madonnina. La tipografia Sicograf ha donato i volantini ed un aiuto l’ha dato anche la Scuola di equitazione di Nicoletta Sintoni.

"Grazie alla somma raccolta – dice Lara Fanti di Easy English Cesenatico – la parrocchia di Santa Maria Goretti ha acquistato dei beni di prima necessità per le 22 famiglie bisognose residenti nel quartiere Madonnina e le aiuta per il pagamento delle bollette. I bambini sono inoltre andati a trovare i nonni alla casa di riposo dove sono stati accolti da una gustosa merenda, e si sono recati all’associazione La nuova Famiglia, dove hanno ricevuto un dono fatto a mano dagli ospiti della struttura. Tutto questo dimostra che un gesto d’amore porta ad un altro gesto d’amore, sperando che questa catena possa essere l’inizio di un effetto domino positivo per tutta la comunità".

Giacomo Mascellani