"Centro più vivibile con consegna merci sostenibile e sicura"

Lo scorso ottobre l’Amministrazione comunale e le associazioni di categoria aderenti al tavolo “InCesena”, hanno dato avvio ad un percorso per definire una proposta di logistica urbana sostenibile, a vantaggio delle attività commerciali, della viabilità urbana e dell’ambiente nell’area del centro storico, eliminando dal centro cittadino l’indiscriminato passaggio di mezzi e furgoni per la consegna delle merci. L’Amministrazione comunale dà ora avvio a un percorso biennale di progettazione e sperimentazione, grazie al finanziamento di 80 mila euro assegnato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del bando per il sostegno di laboratori per l’innovazione e la sostenibilità delle imprese.

Il percorso, che si concluderà a dicembre 2025, sarà caratterizzato da due fasi principali che risponderanno a quanto definito dal documento condiviso dal tavolo ’InCesena’, che si inserisce pienamente nell’ambito del percorso rappresentato dal ’Piano strategico per il futuro del Centro Storico di Cesena’: ridurre gli spostamenti, riorganizzare la mobilità e i sistemi di approvvigionamento in maniera diversa, come soluzione per migliorare il modo in cui le persone percepiscono e vivono gli spazi che li circondano; avviare una ricognizione e sperimentazione di un nuovo modello di accesso al centro storico per i veicoli commerciali; implementare un sistema delle consegne dell’ultimo miglio del centro storico che sia sostenibile dal punto di vista ecologico, ma anche economico, e che riduca il traffico in città; ripensare la logistica del servizio al cliente, con strutture innovative e informazioni di ausilio da parte dei commercianti. A seguire, prenderà avvio un processo di co-progettazione proposto con lo scopo di progettare un nuovo modello di mobilità sostenibile delle merci per l’ultimo miglio, fondamentale per studiare i bisogni degli operatori economici che operano sul territorio.