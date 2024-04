Cercasi volontari nella pastorizia. Iscrizioni aperte fino al 3 maggio

Allevare non solo greggi, ma anche nuovi pastori. Anche quest’anno il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, di cui fa parte anche un buon lembo del territorio sud-ovest di Bagno di Romagna, organizza il progetto "Pasturs", che offre la possibilità di vivere da volontario, per almeno due settimane, in una azienda agricola situata nella grande area protetta del crinale tosco-romagnolo, svolgendo molte delle mansioni quotidiane, proprie dell’antichissimo mestiere della pastorizia, assieme al pastore di greggi. "Pasturs" è un progetto che propone il coinvolgimento di volontari, per promuovere attivamente l’utilizzo di misure di prevenzione danni dai grandi predatori e per supportare il lavoro di aziende zootecniche virtuose.

Le iscrizioni sono aperte sino al 3 maggio 2024. Il progetto si svolgerà dal 15 giugno al 15 settembre di quest’anno. I soggetti che hanno presentato domanda saranno contattati per un colloquio preliminare. Durante le attività, al pastore-volontario verrà chiesto altresì di compilare un diario, in cui raccontare le giornate trascorse in azienda. I racconti dei volontari saranno raccolti nel "Diario del Buon Pastore". Pecore, capre, cani da protezione, saranno fra i protagonisti dei diari, oltre ai pastori e alle famiglie che hanno accolti i volontari e con le quali hanno trascorso e vissuto il loro periodo di volontariato per la cura e custodia di greggi.

gi.mo.