Cesena 2005, Baricella ferma la striscia di 9 vittorie

Si interrompe a Baricella, nell’hinterland bolognese, la striscia di nove vittorie consecutive della Cesena Basket 2005 nel campionato di Divisione Regionale 1, uscita sconfitta dal campo emiliano col risultato di 73-60 (22-18, 46-32, 58-47). I cesenati hanno purtroppo dovuto fare i conti con la precarietà del roster a disposizione di coach Vandelli: dopo il successo di una settimana prima a Massa Lombarda ottenuto senza Filippo Rossi, lo scorso fine settimana era indisponibile anche il centro titolare Alessandro Balestri, prudenzialmente fermato dallo staff medico dopo un infortunio muscolare. I padroni di casa non si sono dunque fatti pregare per aggredire la gara e controllarla in virtù di una palese supremazia fisica supportata da una serata con ottime percentuali al tiro agevolate da una difesa cesenate impalpabile (appena 12 falli commessi in 40 minuti). La Basket 2005 resta in ogni caso quarta in classifica a quota 20 punti, a parimerito con l’Artusiana Forlimpopoli.

Sabato alle 21 ci sarà l’occasione per rimettersi a correre: sul campo del PalaIppo arriverà infatti il Russi, fanalino di coda del torneo.

Detto del versante sportivo, eccoci a quello emozionale, che in particolare in questi tornei rappresenta appieno la vera passione che si respira in campo e fuori: le nove vittorie della squadra di Vandelli erano iniziate dalla settimana in cui la madre del play Luca Panzavolta aveva preparato una torta alla squadra: da allora il rituale è sempre stato rispettato, con ottimi risultati in campo e ampi apprezzamenti nello spogliatoio. La squadra ora ha perso, ma la tradizione resterà in piedi, ormai consolidatissima, per volere unanime.

Luca Ravaglia