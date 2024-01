Cesena 2005, domani arriva l’Artusiana

Ritorno in campo in vista anche per la squadra maschile, la Cesena Basket 2005, che nel campionato di Divisione Regionale 1 (ex serie D) domani alle 21 ospiterà al PalaIppo l’Artusiana Forlimpopoli nell’ambito della quattordicesima giornata di campionato. La squadra di coach Marco Vandelli era arrivata alle vacanze natalizie col vento in poppa, frutto di sette vittorie consecutive conquistate nelle ultime gare e che hanno spinto i biancazzurri nella parte alta della classifica, a 16 punti e dunque al quinto posto in coabitazione con Baricella. Non è un caso, ma il frutto dell’intenso lavoro con la squadra, in gran parte arrivata al campionato senior passando dal vivaio. L’avversario di turno peraltro precede i cesenati di appena due lunghezze e dunque la gara che Cesena disputerà tra le mura amiche potrebbe essere un’ottima occasione per piazzare uno sgambetto di peso.

l.r.