Cesena 2005 in campo a caccia del riscatto

Oggi, alle 21, la Cesena Basket 2005 debutterà in casa, tra le mura del PalaIppo in occasione del primo match interno della seconda fase del campionato di Divisione Regionale 1 al termine del quale si deciderà il nome della squadra costretta a retrocedere. I biancazzurri vengono dalla sconfitta a Casalecchio, capolista del gironcino e questa sera tenteranno di rifarsi contro Castelfranco, che nel frattempo è partita col piede giusto piegando Castel San Pietro. "Come per tutta la stagione – abbozza coach Marco Vandelli – la sfortuna continua a tenerci compagnia. Dopo aver disputato l’incontro della scorsa settimana senza Filippo Rossi, che era malato, questa volta l’influenza sta tenendo lontano dal campo Malaguti e Ricci. Alle loro assenze si aggiunge l’indisponibilità di Nocerino. Il quadro dunque non è roseo, ma non è nostra abitudine cercare alibi: pensiamo a noi stessi e agli uomini che sono a disposizione , che di certo venderanno cara la pelle".

La squadra aveva terminato la prima fase con quattro vittorie consecutive, dopo di che la sosta di tre settimane ha probabilmente messo sabbia tra ingranaggi che avevano iniziato a girare a pieno regime.

"Il buon momento – riprende Vandelli – era arrivato in concomitanza della prima e finora unica fase della stagione nella quale eravamo riusciti a lavorare in palestra col roster stabilmente a disposizione. Avevamo trovato la giusta ‘chimica’ e ora stiamo mettendo tutto l’impegno necessario a riprendere quel ritmo. Dovremo affrontare squadre di altri gironi che non conosciamo, ma non è questo a spaventarci: pensiamo a valorizzare le nostre capacità, sicuri di poter dire la nostra contro tutti. Da qui alla fine, ci aspettano altre sette ‘battaglie’ che affronteremo con la massima determinazione. In particolare, aspettiamo con impazienza la palla a due contro Castelfranco, perché torneremo a giocare a casa, davanti al nostro pubblico, che ci ha sempre trasmesso tanta adrenalina in più. Siamo determinatissimi a sfruttare la situazione".

Luca Ravaglia