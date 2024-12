Cesena 2005 si aggiudica il derby con Scirea

Ottimo momento anche per la Cesena Basket 2005 che nel campionato di Divisione regionale 1 ha inanellato la seconda vittoria consecutiva piegando in casa il Gaetano Scirea di Bertinoro 75-69 (21-18, 40-40, 48-55) in un derby che ha regalato un nuovo slancio alla formazione di coach Vandelli, balzata al quinto posto a due punti dal quarto. A decidere le sorti dell’incontro sono stati gli ultimi tre minuti di gara, quando i padroni di casa hanno prima recuperato lo svantaggio per poi andare a vincere, trascinati da Montaguti (4 triple in fila da distanze impossibili) che si è unito a un sontuoso Filippo Rossi (28 punti), autore della tripla e dei due liberi che hanno messo l’ultimo accento al parziale di 20-4 che ha cambiato l’epilogo di una storia che pareva già scritta.

La partita. Si parte con una mezz’ora di ritardo per via di un intervento di manutenzione a un canestro e il primo abbrivio è per Bertinoro (2-5), ma Cesena risponde con le triple di Pezzi e Montaguti: 15-7. Bertinoro però ricuce e si riporta a -3 al primo intervallo. La partita prende quota con Rossi che conquista la scena (11 nel secondo quarto) e Cesena che prova a scappare, sempre però con Bertinoro pronta a reagire. Vandelli perde Ivan Pezzi (botta alla schiena cadendo male sul parquet) e deve inventarsi soluzioni tattiche alternative. Nel terzo quarto Cesena fatica in attacco, mentre Bertinoro si allontana. A meno di 4 minuti dalla fine, gli ospiti sono avanti di 10, ma Montaguti non ci sta, iniziando un tiro a segno che fa ‘esplodere’ il Palaippo. Sul 55-65 arrivano in sequenza: tripla da 7 metri, canestro con fallo subito e libero aggiuntivo realizzato da Oscar Pezzi, altre due triple da 7 metri per il sorpasso (67-65), tripla di Rossi e ultima tripla da almeno 8 metri di Montaguti. Negli ultimi secondi Rossi chiude definitivamente il match con due liberi che servono addirittura, se mai ce ne sarà bisogno, a ribaltare la differenza canestri.

Il tabellino cesenate: Rossi 28, Montaguti 23, Ugolini, Pezzi Oscar 11, Ricci, Nocerino 6, Foschi, Torroni 2, Gremantieri, Santoro Filippo, Sangiorgi 5, Pezzi . All. Vandelli.