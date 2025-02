Cesena a Catanzaro con gli uomini contati. Mignani rivoluziona l’undici, in ballo il sorpasso

Bianconeri, oggi, a caccia del quarto risultato utile consecutivo contro il Catanzaro dell’ex Fabio Caserta, che non perde da cinque giornate e che è reduce dal blitz esterno sul campo del Brescia che è costato la panchina a Pierpaolo Bisoli. Emergenza piena in casa Cesena, tra squalifiche (Calò e Adamo), virus influenzali (Ceesay) e questioni di mercato (Kargbo è passato ufficialmente ai Blackburn Rovers), mister Mignani dovrà fare a meno di quattro elementi. Di sicuro sarà un Cavalluccio inedito quello che si presenterà al Ceravolo. Quasi sicuramente in difesa si rivedrà Pieraccini a completare il trio arretrato con Prestia e Mangraviti davanti a Klinsmann. Ciofi dovrà fare il vice di Adamo con compiti di presidio della fascia destra come quinto di centrocampo. In mediana Bastoni dovrà mettere in campo tutta la sua esperienza al servizio dei due giovani Francesconi e Mendicino, quest’ultimo scelto nel ruolo di playmaker basso al posto di Calò messo fuori per tre turni dal giudice sportivo. Il neo acquisto Saric partirà dalla panchina. Corsia di sinistra affidata al solito Donnarumma, mentre davanti, ballottaggio tra Tavsan, Antonucci e Berti per una maglia da titolare come supporto all’inamovibile Shpendi. Catanzaro squadra in salute, dicevamo, in striscia positiva da cinque giornate e con l’ultima sconfitta subita proprio in casa il 21 dicembre contro lo Spezia. In classifica le aquile viaggiano in piena zona playoff al sesto posto a quota 32, due sopra il Cavalluccio, i numeri parlano di sole tre partite perse fin qui, in compenso la squadra di Caserta è quella che ha portato a casa più pareggi, 14. Il tecnico dei calabresi potrà contare sul rientro di Compagnon, Situm, Seck e D’Alessandro, un altro ex, mentre è sicuro il forfait del centrocampista Pompetti. All’andata finì 2-0 per i bianconeri con gol di Adamo e Kargbo, entrambi assenti oggi. L’ultima sconfitta in Calabria il 15 settembre 1985, 2-1, gol di Brondi, Gregori e Sanguin per il Cavalluccio targato Buffoni, mentre nell’ultima uscita a Catanzaro, 10 dicembre 2005, fu trionfo romagnolo (4-2) con le reti di Ficagna, Mengoni e due volte Ferreira Pinto.

I prossimi impegni. La Lega ha ufficializzato anticipi e posticipi dalla 29esima alla 31esima giornata. La sfida al Rigamonti contro il Brescia andrà in scena sabato 8 marzo alle 19.30, sabato 15 marzo, alle 15, Cesena-Spezia, mentre Cesena-Juve Stabia si giocherà domenica 30 marzo alle 15.

Andrea Baraghini