Cesena Arrivano le stelle del pallone ‘rosa’

Lo stadio di Cesena si conferma un punto di riferimento per il grande calcio. Dopo aver recentemente ospitato sia la nazionale maggiore che quella under 21, venerdì 24 maggio alle 21.30 le porte dell’Orogel Stadium si apriranno per accogliere un nuovo evento di primissimo piano, la finale di Coppa Italia femminile, che vedrà protagoniste la Roma fresca campione d’Italia per il secondo anno consecutivo e la Fiorentina, che, terza in campionato, ha conquistato l’accesso alla Champions League. "Una sfida a gara secca è una gara a tutta adrenalina, nella quale ogni pallone può essere decisivo – commenta la centrocampista giallorossa Giada Grecci, 24 anni e già dal 2019 nel giro della nazionale maggiore, con la quale ha collezionato 26 presenze e una rete –. Sento l’atmosfera del match già da ora e sono convinta che sarà una grande partita, tra due squadre molto ben attrezzate. Non è la prima finale che disputo: ogni volta le sensazioni sono sempre più belle". Appassionata di calcio fin da bambina, romana e romanista, Grecci si gode il momento: "In famiglia si parla sempre di calcio. Mio zio ha giocato ad alti livelli e mio fratello dopo aver appeso gli scarpini, è restato in questo mondo, occupandosi della preparazione atletica. L’unica ‘eccezione’, è mia sorella, che adora la danza. Cito la mia famiglia, per arrivare a quelle dei tifosi che sempre più numerosi ci seguono, con un crescente coinvolgimento di giovanissime aspiranti campionesse. E’ un ottimo segnale per il nostro sport, in forte crescita". Sull’argomento arriva la ratifica di Miriam Longo, uno dei punti fermi della nazionale under 23 e recentemente convocata anche dal ct Soncin della nazionale maggiore, nella quale non ha però ancora esordito. Ha alle spalle, con la maglia del Milan, una partecipazione ai preliminari di Champions, mentre nella bacheca del club viola ci sono due Coppe Italia. Le toscane cercano dunque il tris: "Sia noi che la Roma – argomenta Longo – siamo riuscite a raggiungere gli obiettivi stagionali. Sì, loro in campionato ci hanno battute, ma venerdì sera molte cose saranno diverse. Daremo tutto, sapendo che sarà difficilissimo, ma anche che di certo non partiremo battute. Con questa gara chiuderemo l’annata, ma la prossima è già alle peote. Ci aspetta la Champions League, un palcoscenico nel quale le squadre italiane stanno giocando un ruolo sempre più di spessore. Perché in effetti il nostro mondo sta crescendo, in termini di investimenti, di pubblico e di interesse. E’ la strada giusta. E percorrerla è esaltante".

Riguardo al match di venerdì sera, è ancora possibile acquistare i biglietti presso le agenzie Vivaticket o sul sito figc.vivaticket.it. Il costo del tagliando intero è di 5 euro, mentre i ridotti di 1 euro sono riservati alle ragazze e ai ragazzi fino ai 20 anni (nati dopo il 24 maggio 2004), agli Over 65 (nati prima del 24 maggio 1959), agli abbonati del Cesena e agli studenti universitari (solo presso i punti vendita Vivaticket). Il biglietto garantirà anche l’accesso allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara il 4 giugno in occasione della sfida di qualificazione a Euro 2025 tra Italia e Norvegia.

Luca Ravaglia