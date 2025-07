Cesena Basket 2005, la passione non ha ferie "L’estate è il momento giusto per migliorare"

"Il nostro primo obiettivo è far innamorare dello sport. Perché quando ti innamori del gioco, la parte più importante è fatta. Tutto il resto viene dopo". Lo dice Gabriele Guidi, punto di riferimento del settore giovanile della Cesena Basket 2005 che in queste settimane ha organizzato e continua a organizzare una serie di eventi che spaziano del centro estivo, ai tornei divisi per fasce di età, fino alle lezioni di tecnica per curare i fondamentali in vista della nuova stagione.

"L’estate è il momento migliore per migliorare - sorride Guidi - perché superando le necessità della routine che caratterizza tutto il resto dell’anno, si possono organizzare al meglio i propri tempi". Sole, mare e divertimento. Partendo dal presupposto che da queste parti, ’divertimento’ si scrive ’pallacanestro’.

"A fine stagione si stilano i bilanci - prosegue Guidi - Parlando del settore giovanile è praticamente automatico che siano positivi, perché soprattutto tra i più giovani i miglioramenti sono costanti. Basta già questo, ma nel nostro caso possiamo aggiungere la soddisfazione di aver visto le nostre squadre disputare ottimi campionati in tutte le categorie, certificati anche dalle tante convocazioni ricevute in occasione dei raduni e delle Academy organizzati della Federazione a livello regionale".

Nel frattempo la pianificazione del futuro è già iniziata, in concerto con le famiglie, argomento ormai dirimente per la sua importanza dentro, ma soprattutto fuori dal campo. "Siamo contenti di constatare un’ampia fidelizzazione degli atleti, che all’interno dello spogliatoio creano legami importanti e rivendicano con entusiasmo la loro appartenenza al gruppo. Significa che la strada è quella giusta".

Quando ti diverti, il calendario non conta e il bello delle vacanze è passarle col pallone in mano, al campo. Anche alle 4 del pomeriggio, sotto il sole di questi giorni, che altro che il mare, ci si vede sotto canestro.

"A giugno ci siamo dedicati principalmente al basket giocato, organizzando la nostra ’Summer League’ che coinvolge tutti gli atleti chiamati a sfidarsi in un torneo nel quale tutti giocano contro tutti. E a questo abbiamo aggiunto un po’ di pepe, che abbiamo portato in tavola nella riuscitissima festa di fine anno che ha coinvolto anche le famiglie".

In perfetto stile All Star Game in effetti non sono mancate nemmeno le gare di tiro da tre e delle schiacciate, con la musica giusta in sottofondo, i giovanissimi a fare da giudici e i video tempestivamente piazzati sui social network.

"Resteremo in palestra anche a luglio - rilancia Guidi - concentrandoci però sugli allenamenti individuali, improntati a curare i fondamentali. Sono aperti a tutte le età, perché è sempre il momento giusto per migliorare. Lavoreremo insieme a Giovanni Vespignani, allenatore del settore giovanile della Pallacanestro Forlì 20.15".

Così si arriva ad agosto. E dunque, per forza, alle ferie. O forse no? Perché in effetti un campo e un canestro li trovi sia in riva al mare che in mezzo ai monti. Ma soprattutto perché dopo Ferragosto ricominceranno gli appelli, a partire da quello per la prima squadra, che come sempre promette di approvvigionarsi in maniera importante dal vivaio.