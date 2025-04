Cesena Basket 2005 trionfa a Castelfranco Emilia: seconda vittoria nella poule salvezza

Con una prova di grande personalità e di carattere La Cesena Basket 2005 ha espugnato 49-57 (22 - 17, 29 - 33, 38 - 42) il campo di Castelfranco Emilia trovando la seconda vittoria consecutiva nella poule salvezza del campionato di basket di Divisione Regionale 1 e confermando che con tutto il roster a disposizione di coach Marco Vandelli, la permanenza in categoria sarebbe già stata archiviata. Sul campo della prima in classifica i cesenati impiegano un quarto per prendere le misure ai padroni di casa, dopo di che si mettono al comando delle operazioni e con una difesa granitica portano a casa una vittoria fondamentale nella corsa verso la salvezza.

La partita. Montaguti apre le danze con la tripla del 3-0, ma gli emiliani rispondono prontamente e con buone iniziative di Tomesani e Lo Russo allungano sul + 5: 17-12. Cesena restituisce il break ma Castelfranco allunga nuovamente sugli sgoccioli del quarto e ristabilisce le distanze: 22-17. Il secondo quarto è tutto nel segno di Cesena (parziale di 16-7) che inizia con i fuochi d’artificio di Montaguti emulato da Montalti per l’aggancio e il sorpasso che Rossi perfeziona con i liberi del + 4: 29-33. Terzo segmento senza grandi sussulti con le due squadre che segnano pochissimo grazie a una intensità difensiva molto elevata e a percentuali in netto ribasso. Castelfranco sfiora il riaggancio ma sulla sirena del quarto è ancora a - 4: 38-42.

La partita negli ultimi dieci minuti si accende e diventa molto fisica con Cesena che allunga subito sul + 8 (46-38) sbagliando il canestro del possibile + 10. Castelfranco si ricompatta e produce il suo massimo sforzo rosicchiando punto su punto fino ad arrivare ad un soffio da Cesena che nel momento più difficile del match trova la tripla di un convincente Montaguti per il nuovo + 4 che diventa preludio alla lunga volata finale tutta firmata da Montaguti (6 liberi su 6) e da una difesa che non concede spazi agli attaccanti di casa, autori di un solo canestro nei minuti finali.

Il tabellino cesenate: Montalti 3, Rossi 12, Montaguti 20, Pezzi Oscar 2, Ricci 2, Nocerino 9, Bonfim, Sangiorgi 2, Poggi 5, Pezzi Ivan 2. All. Vandelli