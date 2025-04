Cesena Basket 2005: Under 15 e Under 17 ai playoff del titolo regionale Gold

Due squadre giovanili della Cesena Basket 2005, hanno appena raggiunto i playoff per il titolo regionale Gold: si tratta degli gli under 15 di coach Bilardo e degli under 17 di coach Guidi. Anche la scorsa stagione era stato centrato lo stesso risultato, ma quest’anno il traguardo ha ancora più valore dato che i campionati Gold sono stati ristretti a un massimo di 24 squadre con un ranking stabilito dalla Fip.

A inizio stagione, le speranze di entrare nelle prime quattro del girone sembravano poche per entrambi i gruppi, poi il lavoro in palestra e il costante miglioramento di squadra e dei singoli ha fatto capire che era diventata reale la possibilità di giocarsi l’ingresso ai playoff regionali. "Applaudo volentieri i miei giovani giocatori – ha commentato coach Giosuè Bilardo, parlando del gruppo Under 15 – prima di tutto per l’atteggiamento che hanno mantenuto per tutta la stagione, sottolineando che sono emersi da una situazione che ci vedeva attardati e non pronosticabili per questo obiettivo dopo tutti gli scontri diretti fuori casa di febbraio".

Gabriele Guidi è invece entrato nel merito del percorso dei suoi Under 17: "Partendo con tre sconfitte a inizio stagione, i playoff sembravano un obiettivo lontanissimo; poi però i ragazzi sono maturati tantissimo e, anche a causa di assenze per infortunio, tutti i giocatori sono stati indispensabili durante l’intero arco del campionato".