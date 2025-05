Cesena Calcio femminile: a un passo dalla storica promozione in Primavera 1

Il Cesena Calcio femminile è ad un passo dall’entrare nella storia. Oggi pomeriggio, alle 15.30, la formazione Under 19 del Cavalluccio ospiterà infatti, sul campo amico del centro sportivo di Martorano, la Ternana, nell’ultima giornata del campionato di Primavera 2, che potrebbe regalare alle giovani bianconere la storica promozione in Primavera 1. "Sarebbe un traguardo incredibile – commenta il responsabile del settore giovanile Elvio Sanna – che gratificherebbe l’impegno e il talento delle nostre atlete, oltre alla determinazione con la quale la nostra società da anni investe nell’ottica del radicamento del vivaio e della qualità dei percorsi di formazione. Ci siamo costruiti questa opportunità partita dopo partita, nell’arco di una stagione che ci ha sempre visto protagonisti e che ora tutti noi auspichiamo di poter chiudere nel migliore dei modi, mettendo in cassaforte un risultato che per il vivaio femminile del calcio cesenate non ha precedenti. E che ovviamente in ottica futura alzerebbe ancora di più l’asticella delle ambizioni, permettendoci di andare in campo ad affrontare le migliori promesse del calcio femminile italiano".

L’esito del campionato è interamente nelle mani delle cesenati, che oggi pomeriggio partiranno dal secondo posto in graduatoria, con due punti di distacco dalla Lazio capolista che però ha già disputato il suo ultimo incontro stagionale. Una vittoria del Cavalluccio porterebbe dunque al sorpasso decisivo. Non basterebbe invece ovviamente il pareggio. "La formula – riprende Sanna – non prevede lo svolgimento dei playoff tra le migliori classificate al termine del torneo e dunque visto che dal campionato di Primavera 1 retrocedono due squadre, due sono anche quelle che conquisteranno il diritto alla promozione: a fare festa sarà soltanto la prima squadra di ognuno dei due gironi nei quali è diviso il nostro campionato".

Il caso della formazione Under 19 non è per di più isolato, dal momento che anche gli altri gruppi del settore giovanile bianconero stanno ottenendo ottimi risultati: "Con la squadra Under 17 siamo quarti con tre punti di margine sul Sassuolo quinto: se riuscissimo a mantenere la posizione, accederemmo al raggruppamento che vede coinvolge le 16 migliori compagini italiane. L’Under 15 è stabilmente prima nel torneo regionale e pure l’Under 12 sta facendo la voce grossa, dopo essersi conquistata l’accesso alla fase finale regionale insieme a Sassuolo, Parma e Bologna. Il tutto senza dimenticare la prima squadra, che in serie B lotterà fino in fondo per chiudere al quinto posto".

Luca Ravaglia