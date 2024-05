Cesena ‘capitale’ del teatro scolastico

Il teatro Bonci sarà di esclusivo appannaggio di centinaia di studenti delle medie superiori protagonisti del Festival del Teatro scolastico "Elisabetta Turroni", da martedì 7 a sabato 11, giunto con successo alla 24esima edizione. Promossa da Ert e Comune, con il patrocinio di Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale e il sostegno di BPER Banca e di Romagna Iniziative, la manifestazione è il momento conclusivo di un bando nazionale, cui hanno aderito 34 istituti scolastici con proprie produzioni, 4 delle quali selezionate da una giuria come "più interessanti – sottolinea la coordinatrice del Bonci, Cosetta Nicolini _, per qualità della messa in scena, capacità creativa e aderenza ai temi più vicini al mondo dell’adolescenza". I 4 spettacoli andranno in scena davanti al pubblico delle scuole di Cesena e territori limitrofi: al vincitore un premio di duemila euro per l’acquisto di materiale didattico; il premio del pubblico del valore di 500 euro, sarà assegnato da un gruppo interclasse tra "Monti", Versari Macrelli e due classi della Media Pascoli guidate dalla docente Donatella Missirini. "Pur avendo scelto tre scuole su 4 - aggiunge Nicolini – spettacoli classici, le declinazioni dei testi affrontano dinamiche che si riflettono nei contrasti che attraversano oggi una sempre più complessa età dell’adolescenza". Dell’accoglienza dei coetanei, e del coordinamento davanti e dietro il palcoscenico si occuperanno gli allievi della classe terza ACS dell’Istituto Versari-Macrelli.

Inaugura il Festival martedì 7al Teatro Comandini (ore 9.00 e ore 11.00) La Scuola Grande. Dell’infima conoscenza in collaborazione con la Societas, composizione scenica conclusiva del laboratorio per adolescenti curato da Chiara Guidi e Vito Materas. L’indomani, al Bonci alle 10.15 il Liceo Scientifico "Tassoni" di Modena presenta Gli Uccelli, commedia dell’utopia composta da Aristofane. La messa in scena è anticipata, alle 10, dall’incontro "Il soccorso civile in mare attraverso gli occhi di una medica di bordo" con Vanessa Guidi, coordinatrice del team sanitario dell’associazione Mediterranea Saving Humans e medica della Mare Jonio, attualmente unica nave del soccorso civile battente bandiera italiana. L’evento è una novità e inserita nel ciclo "TAI – Talk About It!" 15 minuti sui temi del nostro presente. Alle 14.30, la ricercatrice vocale Meike Clarelli conduce CON-fusion, workshop di improvvisazione in coro per ragazze e ragazzi. Giovedì 9 maggio, alle 10.15 è in scena il Liceo Classico "Stelluti" di Fabriano con Il cielo sopra di noi, che parte dalla rielaborazione del concetto di "angelo" e dalla visione del film del 1987 Il cielo sopra Berlino del regista Wim Wenders. Anticipa lo spettacolo la conversazione con Nadia Cadrobbi, volontaria in Grecia in zone di transito migratorio da paesi in guerra, per raccontare l’azione di Operazione Colomba. Alle 14.30, workshop ritmico con le danzatrici Parini Secondo. Alle 17.30, "Una certa idea di insegnamento. Le pratiche artistiche nel mondo della scuola", organizzato in collaborazione con la Societas. Venerdì 10, alle 10, il Liceo Buchner di Ischia, presenta Ecuba di Euripide con riflessioni sulla guerra, alle 11, la Premiazione delle classi partecipanti alla 11ª edizione del progetto Teatro in Classe, promosso da ERT "il Resto del Carlino" CONAD e Altre Velocità, che ha visto studenti di 6 Istituti superiori redigere pezzi giornalistici sugli spettacoli della stagione teatrale cesenate. Alle14.30, la compagnia Dewey Dell conduce Dancing Impossible Bodies, workshop di movimento. Dalle ore 21, allo Spazio Marte si accende NXT FEST la Festa del Festival.