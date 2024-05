Cesena, c’è la Supercoppa. A Mantova 800 posti

L’ultima trasferta della stagione è la prima gara della Supercoppa.

Domenica alle 17.30 il Cesena scenderà in campo a Mantova, vincitrice del giorne A e contendente, insieme ai bianconeri e alla Juve Stabia (che nel primo turno riposerà) del trofeo messo in palio tra ’i migliori’ dell’anno in serie C.

Dunque ieri alle 15 è partita la prevendita dei biglietti per la partita in Lombardia, che verrà disputata allo stadio Danilo Martelli (e che sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su Now).

Per il settore ospiti riservato ai tifosi bianconeri (800 biglietti) sono previste due fasce di prezzo (esclusi i diritti di prevendita): intero a 15.00 euro e ridotto a 10.00 euro (Under 16, Over 65 e donne).

I tagliandi potranno essere acquistati fino alle 19 di sabato 4 maggio su vivaticket.it oltre che al Coordinamento Clubs Cesena.

La squadra che verrà sconfitta, scenderà in campo il 12 maggio contro la Juve Stabia, mentre la vincente affronterà i campani il 19. In caso di pareggio, a giocare per primo sarà il Mantova.

Il Cesena disputerà in ogni caso il suo secondo match tra le mura amiche dell’Orogel Stadium.