Cesena celebra 85 anni con una maglia speciale per la sfida contro il Sassuolo

Il Cesena ha compiuto ottantacinque anni e per festeggiarli al meglio ha ricevuto un regalo dal calendario che ha programmato per domani sera lo scontro col Sassuolo, la squadra che ha dominato la serie B. Una di quelle occasioni che abbina il prestigio che si porta dietro un avversario di quella portata al fatto che ci sono in palio punti preziosi in chiave playoff: la perfetta occasione per indossare una maglia speciale, studiata e realizzata in collaborazione con Errea, sponsor tecnico bianconero.

Per la presentazione di questa maglia così speciale è stato scelto un contesto speciale, l’Adriatic Golf Club di Cervia. La società era rappresentata dal dg Corrado Di Taranto, dal consigliere Massimo Agostini e da Nik Aiello, per l’area marketing Claudia Gatti e i suoi collaboratori, da loro con Micaela Rostom, artista di origini argentine sono state elaborate le varie proposte da sottoporre ad Errea per realizzare le maglie celebrative. Per la squadra presenti capitan Prestia, Shpendi e Klinsmann. Ma non hanno fatto mancare la loro presenza il vicesindaco di Cesena, Cristian Castorri, Giancarlo Ferlini, presidente di Eco Energia sponsor principale del Cesena, Gianluca Padovani direttore generale di Pubblisole, per Errea erano presenti Roberto Gandolfi e Mattia Pin.

Molto suggestive sono state le prime immagini mostrate e presentate dal responsabile della comunicazione Lorenzo Marchetti. Con l’ausilio dell’intelligenza artificiale sono state animate alcune fotografie partendo da quelle storiche che hanno permesso di ripercorrere la storia del Cesena. Certo non meno prestigiosa la cornice scelta per mostrare le maglie indossate dai calciatori dentro le solenni sale della Biblioteca Malatestiana. Come ha detto il vicesindaco Castorri in questo modo si sono messe assieme due eccellenze della città e ambedue ne traggono vantaggio.

Il dg Di Taranto ha parlato della soddisfazione di poter celebrare questo anniversario con una maglia che racchiude in se la storia e la passione. Orgoglio e responsabilità sono stati i sentimenti citati da Giuseppe Prestia che si appresta come i compagni a vestire questa maglia. La maglia si ispira alle linee semplici dei primi anni di vita del club, ai quali si aggiunge un tocco di modernità. Sul retro, sotto al colletto, si legge la scritta 1940-2025, da sottolineare anche lo scudetto celebrativo che sostituirà quello tradizionale, e il richiamo al numero 85.

Infine, Cladia Gatti ha ricordato che si tratta di un’edizione limitata, circa 500 i pezzi disponibili che saranno venduti dentro al loro box, possono essere acquistate online, presso lo store del Cesena e presso il Centro Coordinamento Club.

Roberto Daltri