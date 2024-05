Cesena da strutturare per la B. Qualche giorno di riposo, poi il dg

Terminata la stagione e portato a casa tutto ciò che c’era da vincere, il Cesena si gode un po’ di vacanze. Mister Toscano e gran parte della squadra hanno già lasciato la città da qualche giorno, il direttore sportivo Fabio Artico si gode un po’ di meritato riposo in Sardegna. Non sarà da meno la proprietà del Cavalluccio. Negli USA, infatti, ricorre il Memorial Day. La programmazione di quella che sarà la prossima stagione non riprenderà, quindi, prima di martedì per quel quel poco che trapela. Artico attende notizie dalla proprietà che indicherà un paio di profili per coprire la casella vacante in organico del direttore generale. Poi, sarà di Artico la scelta. Il primo obiettivo è quello di strutturare la società per la serie B, dunque mettere mano pure all’area scouting, a quella tecnica e medica. Poi, si guarderà al resto. Se si dovessero dividere le strade, come pare sempre più probabile, tra Domenico Toscano e il Cesena, aumentano le offerte per il tecnico calabrese, il più vincente in serie C (4 volte con Ternana, Novara, Reggina e Cesena). I sondaggi e le proposte su di lui fioccano in Lega Pro, ancora meglio si potrà capire la situazione con la conclusione dei playoff (9 giugno). Agli interessamenti allettanti di Catania (in particolare) e Padova, dopo la retrocessione in C (perdendo il playout con il Bari) di giovedì sera si potrebbe aggiungere quello della Ternana (pare che il vice di Toscano Michele Napoli fosse presente al Liberati), piazza dove il mister calabrese ha già vissuto due esperienze, una esaltante. Infatti portò gli umbri in B nella stagione 2011-12 (vincendo anche la panchina d’oro della C), ottenendo poi un confortante nono posto l’anno successivo in cadetteria per essere esonerato nel campionato seguente a dicembre. Breve e sfortunata invece fu l’altra avventura a Terni iniziata nel luglio 2015 e conclusa il 23 settembre dello stesso anno. Di nomi in caso di addio di Toscano ne circolano tanti, da Pippo Inzaghi a Moreno Longo, da Massimiliano Alvini a Roberto D’Aversa. Intanto, il Cesena incassa un altro primato di girone. Gli arbitri della Can di serie C hanno giudicato il manto erboso del Manuzzi come quello meglio attrezzato. Nel girone A invece tale riconoscimento è andato al ‘Martelli’ di Mantova mentre quello in condizioni migliori di tutta la serie C è stato giudicato il terreno di gioco dello stadio Vigorito di Benevento. Come miglior terreno in sintetico è stato invece valutato il Silvio Piola di Novara. Non va dimenticato che il Manuzzi è stato il primo terreno in sintetico in Italia a ospitare un incontro di serie A: Cesena-Napoli il 10 settembre 2011. Dopo sette stagioni venne rimosso il sintetico che oltre a creare problemi di manutenzione non era stato nemmeno gradito a molti allenatori compresi quelli bianconeri. Da allora il terreno di gioco ha un fondo misto con l’80% in erba naturale.