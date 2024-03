Cesena, De Rose infortunato. Il capitano salterà almeno due gare

Almeno tre settimane di stop per Ciccio De Rose e questo a causa di uno stiramento al polpaccio destro, rilevato dagli esami strumentali ai quali il capitano bianconero si è sottoposto ieri in mattinata.

Una nuova tegola per il Cavalluccio che, oltre a perdere il suo leader carismatico, vede la coperta accorciarsi ulteriormente a centrocampo costringendo Mimmo Toscano a scelte quasi obbligate per la gara di domenica sera al Porta Elisa. De Rose era uscito zoppicante a cinque minuti dal termine del match di domenica scorsa a Pesaro. Già una decina di minuti prima del cambio, però, l’ex Palermo aveva avvertito un fastidio al muscolo decidendo, visto il risultato ancora in bilico, di rimanere ugualmente in campo per dare una mano ai compagni. Ieri gli approfondimenti clinici che hanno rilevato la lesione di primo grado al soleo della gamba destra che lo costringerà a saltare di sicuro l’uscita a Lucca e la gara interna pre pasquale contro il Pescara il 30 marzo. Si proverà a recuperarlo per la trasferta contro la Juve Next Gen il 7 aprile, anche se è più verosimile che De Rose riprenda il suo posto in mezzo al campo il 15 aprile nella gara interna contro la Recanatese.

Hraiech Saber è ancora out, l’ex Padova non si è ancora unito al gruppo e sta svolgendo un protocollo differenziato per recuperare da uno stiramento ai flessori e si spera di riaverlo contro il Pescara.

Quasi sicuramente domenica a Lucca in mediana si rivedrà all’opera la coppia Varone-Francesconi, come nella gara persa a Carrara due settimane fa.

Al Porta Elisa mister Toscano potrà contare invece sull’apporto pieno di Simone Corazza, Daniele Donnarumma e Simone Pieraccini, tutti e tre rientrati nella lista dei convocati già contro la Vis Pesaro, ma difficilmente utilizzabili al Benelli con un solo allenamento effettuato insieme a tutta la squadra il giorno prima. Il rientro del Jocker può tornare molto utile per offrire un’alternativa in più in avanti, vista la squalifica di Roberto Ogunseye, mentre nella lista dei diffidati al momento risultano Matteo Piacentini e Tommaso Berti.

Andrea Baraghini