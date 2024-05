Cesena dei record È la squadra con più punti

Continua a macinare record su record questo Cesena. Ben 60 giorni dopo il 30 marzo, giorno in cui il Cavalluccio ha matematicamente guadagnato la serie B con la vittoria per 1-0 sul Pescara e 10 giorni dopo la conquista della Supercoppa, con il pareggio interno per 2-2 contro la Juve Stabila, i bianconeri hanno conquistato un altro primato in questa straordinaria annata 2023-24. Pur non giocando. Un’annata fatta di record su record: dall’imbattibilità al Manuzzi durante tutto il campionato e prolungata anche durante la Supercoppa alle 8 vittorie consecutive, dalla promozione più precoce della storia bianconera (mai il Cavalluccio è stato promosso con 4 giornate d’anticipo) agli 802 minuti di imbattibilità di Pisseri. Assieme a questi e a tanti altri record, un’altra ciliegina è arrivata, su di una torta già di per sé dolcissima.

Grazie al pareggio per 2-2 del Bentegodi fra Hellas Verona e Inter, infatti, i nerazzurri scudettati hanno concluso la serie A con 94 punti, due in meno di quanti ne ha conquistati il Cesena, che è quindi diventata la squadra che è salita più in alto fra tutte le squadre professionistiche in Italia. Acquisiscono ancora più valore quindi i 96 punti con cui ha concluso il girone B di serie C, oltre allo storico punteggio societario e, soprattutto, oltre alla serie B conquistata, che è comunque il premio che conta di più.

Eguagliato il record del Catanzaro in serie C della scorsa stagione, i 96 punti conquistati quest’anno sono quindi un ulteriore attestato. Nessuno fra i professionisti è riuscito ad arrivare più in alto del Cesena. L’Inter, campione d’Italia, si è fermata come detto a 94. Il Parma, neopromosso in massima serie dopo aver vinto la serie B, è arrivato a quota 76. In serie C Mantova e Juve Stabia sono arrivati rispettivamente fino a 80 e 79.

Allungando lo sguardo in quarta serie, cambiano gli addendi ma non il risultato. Nel girone A, l’Alcione ha chiuso a quota 79, nel B invece il Caldiero Terme ha vinto con 77. Nel girone C l’Union Clodiense è salita fino a 80 mentre nel D il Carpi ha battuto fra le altre Ravenna e Forlì conquistando 68 punti.

Stesso punteggio anche per la Pianese, che ha chiuso in testa il girone E, mentre il Campobasso, nell’F, è stato promosso con 70 punti. La Cavese ha vinto il girone G con 78 punti e l’Altamura l’H con 72. Soltanto il Trapani, nel girone I, si è avvicinato, salendo fino a 94.

E in Europa? Considerando le massime serie dei top 5 campionati, nessuno ha superato il Cavalluccio. Già detto dell’Inter, che si è fermato a -2 da De Rose e soci, il Real Madrid ha vinto LaLiga con 95 punti, uno in meno dei bianconeri. In Premier League il Manchester City è arrivato davanti all’Arsenal grazie ai suoi 91 punti, comunque 5 in meno di Berti e compagni, mentre in Bundesliga l’imbattibile Bayer Leverkusen, che ha vinto il Meisterschale senza mai perdere (l’unica sconfitta in stagione è stata la finale di Europa League contro l’Atalanta), ha chiuso con 90 punti. E in Francia? Il Psg, campione d’oltralpe, ha chiuso la League 1 con 76 punti, ben 20 in meno di quelli conquistati dal cavalluccio. Chiaro, il peso specifico è nettamente diverso, ma anche guardandosi in giro in lungo e in largo nella Penisola e anche in Europa, tutto parla di una stagione bianconera davvero incredibile e, probabilmente, irripetibile.

Enrico Magnani