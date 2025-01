Cesena, Donnarumma vuole di più: "Ora serve aggiungere continuità"

Il tentativo di rinascita del Cesena passa anche dallo zampino di Daniele Donnarumma, che a Genova contro la Sampdoria ha firmato il gol decisivo nella prima vittoria stagionale del Cavalluccio conquistata in rimonta in trasferta.

Donnarumma, è tornato il momento di divertirsi?

"Il successo del ’Marassi’ ha cambiato l’aria: è stato un segnale importante, che alimenta la fiducia dopo un periodo buio nel quale risultati non arrivavano. Ora siamo più tranquilli, è vero, ma di certo non intendiamo rilassarci. Tutte le gare sono importanti e ogni punto portato a casa può essere decisivo. Continueremo a mettere in campo tutto quello che abbiamo , per noi e per i nostri tifosi".

Sabato alle 15 arriveranno il Bari e un paio di migliaia di sostenitori biancorossi.

"Ci saranno anche i nostri di sostenitori, che di certo non hanno niente da invidiare a nessuno. Come noi sappiamo bene di poter mettere in difficoltà chiunque. Bari compreso. Vogliamo continuare a crescere".

Che partita sarà?

"Vengono a prenderti subito, uomo su uomo, dandoti poco tempo per pensare. Dovremo essere bravi a sfruttare gli spazi e le occasioni, capitalizzando ogni opportunità".

E’ stato tra i principali protagonisti di una stagione, quella scorsa, nella quale tutto è stato perfetto. Restare ha significato alzare ulteriormente l’asticella.

"E’ chiaro che quando compi un’impresa come quella che abbiamo fatto noi lo scorso anno, le aspettative salgono tanto. Siamo in serie B, ripetere la cavalcata della promozione era impossibile, ma non è questo il punto. Il punto è che avevo scelto di scendere dalla cadetteria per venire a giocare a Cesena e ora che grazie al Cesena ci sono tornato, ho tutte le intenzioni di giocarmela fino in fondo".

Autovalutazione a metà campionato?

"Posso fare meglio, ne ho sia le capacità che le motivazioni".

Il gol alla Samp va nella direzione giusta.

"L’intento è aggiungere altro".

Eravate abituati all’esultanza contagiosa sotto la curva, come avete metabolizzato i fischi?

"Se fai il calciatore, sai che devi metterli in conto. Nessuno si diverte quando le cose vanno male e dunque incassare la contestazione è legittimo. Siamo comunque sempre stati nella parte sinistra della classifica di un campionato certamente non facile, nel quale tante squadre costruite per puntare in altissimo, stanno trovando tante difficoltà. I nostri tifosi sono un valore aggiunto importantissimo: dobbiamo restare uniti fino alla fine".