Cesena-Entella, inizia il tour de force finale: "Non abbiamo intenzione di accontentarci"

di Daniele Zandoli

Inizia stasera un trittico molto impegnativo per il Cesena, quello che influirà profondamente sul destino futuro della stagione. Tre match duri con Virtus Entella stasera al Manuzzi, poi la Carrarese in trasferta, e infine l’impegno sulla carta più tosto, quello in casa contro il Gubbio. Mimmo Toscano non può lamentarsi di come sono andate le cose sinora sul piano sanitario, infortuni ci sono stati ma non hanno inciso in maniera determinante sull’organico. La vittoria sul Pineto è costata cara con gli infortuni di Pieraccini e Corazza ai quali si aggiunge quello di Saber. Tutti indisponibili per stasera: recupero vicino per Saber, poi Pieraccini la prossima settimana mentre il Joker, ha il problema maggiore, probabile che rientri dopo il turno con la Vis Pesaro, fra una ventina di giorni. L’influenza ha appiedato Ciofi che potrebbe disputare stasera gli ultimi 20 minuti.

"Fa parte del mestiere, ho già avuto situazioni simili per convocazioni delle nazionali, infortuni e squalifiche – dice Toscano –. La cosa bella è che conto su tutti gli altri perché l’intero organico è coinvolto e mi dà garanzie. Peccato soprattutto per Corazza, l’ho visto bene col Pineto non solo per il gol ma anche con la gamba giusta". Bravo lui, Mimmo Toscano, a tenere tutti sulla corda e a spronare, perché l’occasione è dietro l’angolo. "Nelle prossime tre gare testeremo la nostra forza – continua il mister –. Mancano solo 15 ore alla bandiera a scacchi, ne siamo coscienti e daremo il massimo di qui alla fine, chiunque scenda in campo. Dopo ogni match i ragazzi non vedono l’ora di ritornare a Villa Silvia per lavorare sulle imperfezioni della gara precedente, per migliorare ogni giorno sul percorso intrapreso sin da Acquapartita".

È un piacere sentirlo, orgoglioso dei suoi ragazzi, curioso di rivederli in campo, in una stagione che purtroppo dovrà finire fra 10 turni anche se la si vorrebbe continuare per le soddisfazioni che regala. I record si sommano: seconda miglior difesa in Europa alle spalle dell’Inter e terzo miglior attacco continentale alle spalle dell’Inter e del Bayern Monaco, mica del Fanfulla: "Siamo usciti da ogni gara decisi a migliorare ancora, senza mai accontentarci. Questa è la nostra forza, non ci accontentiamo". Stasera tocca all’Entella, grande delusa, avrebbe dovuto puntare alla promozione diretta.

"Ha rivoluzionato l’attacco, non perde fuori casa da novembre, a gennaio ha ringiovanito l’organico ed è aumentata la qualità con giovani freschi. Ora ha più equilibrio, però è meno incisiva e pericolosa davanti" considera Toscano. Tre partite ravvicinate sono un impegno fisico importante a questo punto del campionato, "ma permettono di non staccare la spina per un paio di giorni come succede coi turni settimanali, così restiamo sul pezzo, concentrati, ed è un bene".