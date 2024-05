Cesena Fc e All Together charity al fianco del Bufalini

Il 21 maggio, All Together Charity e una delegazione del Cesena Fc rappresentata dal consigliere d’amministrazione Massimo Agostini, hanno fatto visita al reparto di pediatria dell’ospedale Bufalini. L’occasione è stata la consegna di un assegno di 2.800 euro raccolti in occasione della vendita delle uova di Pasqua a tema bianconero. La somma contribuirà all’acquisto di una sonda lineare per ecografie polmonari e accessi venosi. "Siamo emozionati – è il commento di All Together Charity - perché ancora una volta si rinnova la collaborazione con la squadra della nostra città che ha aderito con entusiasmo all’iniziativa e che con l’aiuto di tutti i tifosi, ha contribuito in maniera significativa al raggiungimento di questo risultato". In effetti il Cesena Calcio negli anni si è sempre mostrato molto sensibile al tema della solidarietà, partecipando più volte a iniziative a sostegno dell’ospedale cittadino (e in particolare del reparto di pediatria).