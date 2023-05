Cesena Fiera in crescita Confermato Piraccini

Bilancio 2022 chiuso in positivo, approvazione all’unanimità e riconferma di Renzo Piraccini alla presidenza di Cesena Fiera. I ricavi hanno superato i 6 milioni di euro, oltre i livelli pre-Covid (5,3 milioni), l’utile netto di gestione è stato di 507 mila euro, con un Ebitda (margine operativo lordo) di 930mila euro.

Dallo spostamento di Macfrut a Rimini, il bilancio di Cesena Fiera è cresciuto del +60%, passando dai 3,8 milioni del 2015 agli oltre 6 dello scorso anno. Una crescita accompagnata anche dall’utile netto di bilancio passato da 123 milioni nel 2015, ai 507 del 2022.

Macfrut è stato l’elemento trainante della crescita, generando l’80% del fatturato e del margine di contribuzione di Cesena Fiera. In parallelo lo sviluppo di iniziative a Pievesestina: l’appuntamento mensile C’era una volta l’Antiquariato, con anche due speciali date dedicate al Libro antico (febbraio e novembre); il ritorno di Ruotando, dopo tre anni di stop causa pandemia; Fattore R, il Forum dell’economia della Romagna; la Cittadella dello sport. A tutto questo va aggiunta tutta l’attività del Centro congressi ripresa a pieno regime soprattutto nel secondo semestre 2022, e gli eventi organizzati da soggetti terzi presso i padiglioni (Romagna Winner, Campionato mondiale Bassotti, Cesena in Bolla, per citare i principali). Sempre in capo all’ente fieristico anche l’organizzazione di Cesena in Fiera nel centro storico che ha registrato ottimi riscontri.

Sul fronte degli investimenti è prevista la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico al fine di rendere la società indipendente dal punto di vista energetico. L’impianto sarà posizionato su parte delle coperture con l’entrata in funzione verso la fine di quest’anno.

L’Assemblea ha anche provveduto al rinnovo delle cariche. Fanno parte del consiglio di amministrazione per i prossimi tre anni: Ernesto Fornari, Catia Guerrini, Paolo Lucchi, Patrizio Neri, Renzo Piraccini, Lorenzo Tersi, Enrico Turoni. Alla Presidenza è stato confermato Renzo Piraccini, vicepresidente Catia Guerrini.

"Ringrazio i soci per la fiducia – commenta Renzo Piraccini –. Cesena Fiera è una società sana, una delle poche nel panorama nazionale che ha chiuso in utile 40 anni di bilanci. L’impegno proseguirà nello sviluppo della doppia anima della società: quella locale, legata alle manifestazioni che si tengono a Cesena, e quella internazionale rappresentata da Macfrut che ha chiuso l’ultima edizione con risultati sorprendenti. È grazie a questi risultati che potrà beneficiare l’intero territorio cesenate".