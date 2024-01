Cesena Gol e passione vanno a braccetto

Nel girone B il Cesena capolista non tradisce i pronostici estivi anche se il primato bianconero non era così scontato e la concorrenza molto competitiva; così l’affluenza del popolo tifoso non ha rivali come seguito e passione. In un campionato e in un girone dove la media spettatori a giornata, secondo il portale ‘Serie C Now’, è di 2.675 unità, l’Orogel Manuzzi ha avuto una partecipazione media di ben 10.269 spettatori e complessiva di 92.422 in un impianto d’altissimo livello con capienza ufficiale di 23.860 posti.

La passione a Cesena è intensa da sempre anche se ovviamente è stato fondamentale l’ottimo girone di andata della squadra di Toscano inoltre i derby contro il Rimini (14.022 spettatori), la Spal (10.407 spettatori) e il big match contro la Torres (12.647 spettatori) i bianconeri li hanno disputati tra le mura amiche.

Numeri notevoli quelli del Manuzzi degni di stazionare nei primi otto posti in serie B. In questa particolare classifica in seconda posizione è il ’Paolo Mazza’ di Ferrara dove la Spal, che sta disputando un campionato molto deludente, ha portato una media di 6.517 tifosi a gara, complessivamente 65.168.

Al terzo posto quindi da podio il Pescara di Zeman, autore di un torneo un po’ al di sotto delle aspettative; all’Adriatico la media è stata di 4.724 spettatori per un totale di 47.236.

La speciale graduatoria prosegue per i primi dieci posti con il Del Conero di Ancona (4.150 e 37.353), poi il Vanna Sanna (7480 posti di capienza) della Torres grande rivale dei bianconeri (3.906-35.151), il Curi di Perugia (3.852-34.666), il Comunale di Arezzo (3849-34637), ottavo il Romeo Neri di Rimini (3.249-32.485), chiudono la ‘top ten’ il Porta Elisa di Lucca (2.480-24.801) e il Comunale di Chiavari casa dell’Entella (1.526-15.255).

Prevedibile il fanalino di coda ossia il Moccagatta di Alessandria terreno interno della Juventus Next Gen che in pratica non ha seguito di pubblico (138- 1.243). Partecipazione quindi di grande rilievo per il Cesena capolista che mantenendo fino in fondo questa posizione e continuando quindi a viaggiare da grande protagonista può incrementarne i numeri. I tifosi non aspettano altro, la disponibilità l’hanno sempre data.