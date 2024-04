Cesena I migliori assist a firma bianconera

È un Cesena matematicamente in B quello che sta frantumando record su record, raccogliendo tanti primati. Messo già nel sacco il salto di categoria, all’orizzonte ce n’è uno già dichiarato da mister Toscano nella lista degli obiettivi del Cavalluccio: vincerle tutte, da qui alla fine, e collezionare 98 punti in totale, sfondando così il tetto di 96 finora raggiunto solo dal Catanzaro la scorsa stagione.

Ne esiste tuttavia un altro che non appartiene a livello assoluto ai bianconeri; ciò non toglie che osservando meglio quella speciale graduatoria, in generale appare chiaramente quanto la squadra sia creativa nelle proprie individualità, confermato in pieno da un attacco a mitraglia, il migliore in assoluto di tutta la C (74 reti, ben 22 in più della ex-rivale Torres che insegue a distanza siderale e una differenza reti impressionante, +56). Però quel primato assoluto al momento non c’è: come uomo assist al primo posto con 13 suggerimenti illuminanti è il riminese Davide Lamesta, proprio colui che nel derby di andata al Manuzzi aveva sorpreso inizialmente i bianconeri insaccando con un tiro cross, poi scattò la reazione veemente dei padroni di casa che si imposero per 5-2.

Alle sue spalle il bianconero Emanuele Adamo, 11 assist per i gol dei compagni. Ma se viene osservata la graduatoria nelle prime posizioni emerge tutta la forza del collettivo cesenate. Infatti pur senza detenere il primo posto, nelle prime cinque posizioni per quanto riguarda gli assist ci sono ben quattro ragazzi di mister Toscano.

Così se Lamesta guida la particolare graduatoria con 13 assist e Adamo insegue a 11, Kargbo è al terzo posto con 9 insieme a Cicconi (Carrarese) mentre subito dopo a 8 ecco altri due bianconeri autori di una stagione d’alto livello come Donnarumma e Berti. La forza del collettivo spunta quindi anche quando non c’è il primato assoluto.

Per aggiungere infine una curiosità, a quota sette un drappello di giocatori tutti protagonisti di un campionato di valore: Zecca e Giorico (Torres), Sbaffo e Melchiorri (Recanatese), Volpicelli (Pineto), Angori (Pontedera) e Cuppone (Pescara).