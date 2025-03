Cesena I tifosi non ci stanno. Via al ricorso

Il popolo del tifo organizzato bianconero non ci sta. E ci riprova. Gli avvocati Giovanni Adami, Riccardo Luzi, Paolo Alberto Reineri e Daniele Labbate che già avevano presentato ricorso al Tar della Lombardia per contestare la decisione arrivata a due giorni dal match di vietare la trasferta a Cremona ai residenti della provincia di Forlì-Cesena, hanno trascorso la giornata di ieri lavorando a una nuova richiesta: quella legata alla possibilità di ottenere il via libera per tutti in vista del match di sabato alle 19.30 a Brescia.

La situazione attuale non è favorevole ai tifosi del ’Cavalluccio’, dal momento che il prefetto lombardo martedì ha disposto che ad accedere allo stadio possano essere esclusivamente i possessori della ’Fidelity Card’. Il motivo addotto riguarda la possibilità di rischi per l’ordine pubblico. Ed è proprio da questo aspetto che parte la contestazione, dal momento che le due tifoserie sono gemellate.

Tanto che nei giorni scorsi i bresciani avevano invitato gli amici cesenati non tesserati a organizzare comunque la trasferta, per poi trascorrere il pomeriggio insieme fuori dallo stadio.

Sull’argomento è intervenuto anche il Cesena Calcio, schierandosi dalla parte dei suoi tifosi nel sostenere la richiesta specifica di poter assistere alla gara ormai imminente.

Nelle prossime ore si conoscerà dunque il responso ufficiale sulla questione, che da giorni sta tenendo sulle spine il popolo bianconero. Lo dimostra il fatto che in segno di solidarietà, anche il Centro Coordinamento ha bloccato l’organizzazione della trasferta.

Ovviamente con l’auspicio che il contesto possa cambiare e si possa arrivare alla vendita libera dei tagliandi. In effetti a oggi sarebbe esclusa dall’ingresso la galassia del mondo ultras, che da sempre si batte con forza contro la ’Tessera del Tifoso’. Ad ogni modo, ieri è comunque stata avviata la prevendita: i biglietti per il settore ospiti dello stadio bresciano sono disponibili sul circuito TicketOne sia online che nei punti vendita abilitati, oltre che presso il Coordinamento Club Cesena, alla tariffa unica 20 euro, esclusi i diritti di prevendita.

La vendita dedicata alla tifoseria del Cavalluccio terminerà venerdì 7 marzo alle 19. Dunque in teoria il tempo per acquistare i tagliandi è ancora disponibile. Tutto dipenderà dal responso che verrà dato nelle prossime ore al nuovo ricorso.