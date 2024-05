Cesena Nuovo incontro tra Artico e Toscano

Il pari di domenica con la Juve Stabia, sufficiente a mettere in bacheca il trofeo della Supercoppa di C 2023/2024, ha messo la parola fine alla stagione agonistica e, come ribadito dalla società anche attraverso il comunicato pubblicato la settimana scorsa, ora arriva il momento delle scelte programmatiche, non più rimandabili. Nelle ultime settimane ha tenuto banco la questione allenatore, ma non è la sola e nemmeno la prima sul taccuino di Fabio Artico, la cui agenda in questi giorni è fitta di impegni, tra riunioni con i collaboratori e le call con l’America. Tutto questo con l’intento di fissare i punti fondamentali per la prossima stagione. In cima all’elenco la questione budget, poi a cascata il resto. Il campionato cadetto impone di alzare l’asticella per quanto riguarda l’efficienza organizzativa, c’è da potenziare l’organigramma, compreso anche lo staff medico, e poi per stabilire gli obiettivi di mercato, al fine di allestire una rosa competitiva, occorre sapere qual è il tetto di spesa. Tornando alla questione allenatore se da una parte la proprietà ha espresso la propria posizione attraverso il famoso comunicato dove ha ribadito che "Mister Toscano ha ancora un anno di contratto con il Cesena FC e, una volta conclusa la stagione, ci confronteremo insieme al management per preparare l’annata 2024/25, avendo come unico obiettivo il benessere del club", dall’altra parte, nella conferenza stampa ai margini della gara con la Juve Stabia, il tecnico calabrese ha detto che la sua permanenza non è una questione solo contrattuale, ma occorre che l’allenatore venga messo nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio lavoro. Parole che sottintendono che se si vuole continuare insieme qualcosa da sistemare c’è, sia in termini di strategie su come costruire la squadra, ma anche in quelli che sono gli accordi di contratto. Domani Toscano lascia Cesena per le vacanze, oggi probabile un faccia a faccia con Artico per sondare le reciproche intenzioni, ma se questa sarà la giornata che darà una risposta definitiva alla domanda su chi siederà sulla panchina bianconera la prossima stagione, non è dato sapere. Intanto su Moreno Longo, uno dei principali candidati a sostituire Toscano in caso di divorzio, sembra sia finito nel mirino di Crotone o Cremonese.

Oggi in programma l’ultima amichevole prima del rompete le righe. Bianconeri di scena allo Stadio Comunale “G. Filippi” di Forlimpopoli (inizio ore 17.30) per quello che è diventato l’ appuntamento fisso che chiude la stagione. L’ingresso è ad offerta libera ed il ricavato verrà interamente devoluto alle famiglie bisognose del territorio. Non finisce invece la stagione di Augustus Kargbo, il mattatore della partita di domenica è stato convocato dalla Sierra Leone in vista della terza e quarta giornata delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026.

Andrea Baraghini