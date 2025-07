Cesena, si aprono i tesseramenti. Luciani e Rao i primi colpi in canna

Si alza il sipario sulla sessione estiva del calciomercato. Come da sei anni a questa parte il taglio del nastro è avvenuto ieri sera al giardino felliniano del Grand Hotel di Rimini, una cerimonia inaugurale alla quale non hanno partecipato però, per impegni vari, né il direttore generale Di Taranto né il direttore sportivo Filippo Fusco rimasto bloccato a Napoli per la cancellazione dei treni dopo la scossa di terremoto di ieri mattina. Al di là delle formalità quel che conta è che da adesso e fino alle 20 del primo settembre tutte le squadre possono depositare gli accordi di cessioni e acquisti dei calciatori, con il Cavalluccio che qualche colpo pronto da ufficializzare potrebbe averlo.

I primi nomi ad inaugurare la casella delle entrate potrebbero essere quelli degli attaccanti Emanuele Rao e Pierluca Luciani, entrambi svincolati rispettivamente da Spal e Messina, anche se per Rao si stanno facendo ulteriori valutazioni essendo un esterno puro non troppo adatto al 3-5-2. Sempre parlando di svincolati anche con il portiere Demba Thiam ci sono già discorsi avanzati, ma il suo arrivo è subordinato all’uscita di Jonathan Klinsmann per il quale, a parte le manifestazioni di interesse di Parma e Torino, più qualche club estero, ancora proposte concrete sulla scrivania bianconera non sono arrivate. Altro giocatore svincolato, questa volta dal Pontedera, che potrebbe essere nel mirino del Cesena è il centrocampista, ma può fare anche il difensore, classe 2002, Matteo Guidi. Su di lui però hanno messo gli occhi anche altre squadre di B e l’affare non appare così imminente. Già inoltrata, poi, l’offerta al ribasso rispetto a quanto pattuito nel riscatto, al Malmö, per Joseph Ceesay, l’unico dei prestiti della passata stagione che potrebbe tornare in Romagna. Per la difesa un profilo valutato è quello del 31enne Giovanni Zaro in uscita dal Modena, che però ha parecchi estimatori anche in C, Benevento in testa. A proposito di Modena, gli emiliani sono a caccia di un centrocampista d’ordine per sopperire alla partenza, destinazione Palermo, di Antonio Palumbo e avrebbero pensato a Simone Bastoni che di sicuro lascerà la Romagna. Bastoni, che interessa anche a Monza, Catanzaro e Avellino, potrebbe ritrovare in gialloblù il suo ex compagno di squadra Dario Saric anche lui nella lista della spesa dei canarini.

Sempre aperta la questione Cristian Shpendi, altro giocatore, oltre a Klinsmann, su cui il Cesena può ricavare plusvalenza. La valutazione del portiere si aggira attorno ai tre milioni, mentre per il centravanti italo albanese la richiesta sarebbe attorno ai 7- 8 milioni, anche per lui però, nulla di concreto a parte le voci di interessamento soprattutto di Fiorentina e Torino. Qualcosa si potrebbe muovere anche per Matteo Francesconi, piace a Genoa, Verona e Sassuolo e Tommaso Berti (Empoli?) mentre potrebbe finire in prestito in C, Simone Pieraccini. A gennaio Toscano lo voleva a Catania e l’ex tecnico bianconero potrebbe tornare alla carica, magari mettendogli di fianco Luigi Silvestri che rientra in Romagna dopo il prestito a Trapani.

Andrea Baraghini