Cesena, si comincia a scrivere il futuro. La dirigenza sta arrivando in Romagna

Ultima fatica sul campo domani contro il Perugia per un Cesena che ha messo in ghiaccio la promozione già da un mese. Ma se sul campionato cala definitivamente il sipario proprio in questo week end si potrebbero definire piani e strategie non solo per la stagione in B 2024/2025 ma anche per il prossimo triennio.

Tra ieri e oggi si è completato l’arrivo in Romagna della dirigenza americana, sbarcata per celebrare la promozione, ma anche per presenziare a una serie di riunioni programmatiche messe in agenda da alcuni giorni.

In realtà quella della programmazione futura diventa a questo punto un’incombenza non più rimandabile, anche per non dilapidare quel vantaggio temporale dato dall’aver blindato la vittoria del girone con largo anticipo.

Ci sono da definire prima di tutto gli obiettivi, a breve e a media scadenza, e in base a quelli stabilire i budget così come gli uomini che dovranno tradurre in risultati concreti i piani scritti su carta.

La costruzione della squadra che affronterà il torneo di cadetteria, salvo terremoti, sarà compito ancora di Fabio Artico che si avvarrà sempre più della collaborazione di Omar Milanetto.

A cascata da sciogliere c’è anche il nodo allenatore. Domenico Toscano ha un altro anno di contratto, ma anche lui attende rassicurazioni sulla sua posizione, vorrebbe un prolungamento almeno fino al 2026, più garanzie tecniche sulla rosa, altrimenti potrebbe anche decidere di valutare altre offerte che di sicuro non mancano. In C lo stanno cercando con insistenza Padova e Triestina, ma anche in B avrebbe qualche estimatore.

Tra gli ’arrivi’ di queste ore c’è anche quello di Jurgen Klinsmann, che potrebbe dunque entrare a far parte della compagine societaria. Pare probabile inoltre la conferma nell’orgnaico, anche con ruoli di vertice, di Massimo Agostini, il cui contratto è in scadenza.

Intanto allenamento di rifinitura all’Orogel Stadium Manuzzi questa mattina per la truppa bianconera in vista della sfida di domani contro il Perugia. Di sicuro mancheranno Matteo Piacentini e Alessandro Giovannini, ancora alle prese con problemi fisici, ma un grosso punto interrogativo riguarda anche Cristian Shpendi che ha già saltato la gara con al Recanatese e la trasferta di Sassari per un fastidio al ginocchio.Per tutta la settimana il centravanti classe 2003 si è allenato con un protocollo differenziato. L’intenzione però è quella di stringere i denti e provare a esserci. L’obiettivo per lui è doppio: difendere il titolo di capocannoniere di serie C, Shpendi conduce la classifica dei bomber con 20 reti davanti al Riminese Claudio Morra a Jacopo Murano del Picerno e a Cosimo Patierno dell’Avellino tutti a quota 19, e provare a dare l’assalto al record di 22 gol (stagione di B 1995/96) messi a segno nell’arco di una stagione con la casacca del Cesena attualmente in mano al ’Bisonte’ Dario Hubner .