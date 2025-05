Cesena Under 18 scivola a Genova, Under 15 e 14 sconfitte dal Parma

Scivola l’Under 18 a Genova e resta al terzo posto, invece il Cesena Under 15 perde la gara di andata in casa con il Parma per gli ottavi di finale, sconfitta sempre dai ducali emiliani anche l’Under 14 nella seconda giornata della fase finale.

Under 18 Genoa-Cesena 1-0.

Cesena: Gianfanti, Biguzzi, Ridolfi (27’ st Carlini), Baietta (27’ st Casadei), Bertaccini, Greco, Gori (38’ st Ricci), Lontani (1’ st Antoniacci), Okolo (15’ st Moretti), Gabriele (27’ st Giunchi). All: Lantignotti. Marcatore: 15’ pt Colonnese (G). Classifica: Torino 69, Roma 64*, Cesena 61, Inter 58*, Genoa 56, Lazio 53, Empoli 48, Parma 43, Sassuolo 42, Bologna 39, Fiorentina 38*, Monza 36*, Lecce 32*, Milan 32*, Hellas Verona 32*, Atalanta 31* (*una gara in meno).

Under 15 Ottavi di finale-andata.

Cesena-Parma 2-3.

Cesena: Rapisarda, Zannoni (30’ st Foscati), Rossini (10’ st Ciccarese), Cassano, Battaglia (30’ st El Hamdaoui), Venturelli, Okolo, Tenti (18’ st De Pasquale), Tesei (10’ st Quaranta), Spero (10’ st Montebelli), Zarattini (30’ st Gatta). All: Zanetti. Marcatori: 26’ pt Okolo (C), 2’ st Fatih (P), 4’ st Zannoni (C), 22’ st Graffi (P), 44’ st Ghiraldi (P) rig. Gara di ritorno a Parma domenica prossima.

Under 14 Seconda giornata fase finale.

Parma-Cesena 2-0.

Cesena: Erbacci, Gallina (9’ st Raspadori), Guidotti, Cola, Montalti, Mattei (9’ st Mazzini), Tumminelli (9’ st Rinaldini), Landi (9’ st Gallo), Boga, Succi, Vicchi (26’ st Celli). All: Serafini. Marcatori: 22’ st Autogol Guidotti (P), 27’ st Bruno (P).

Questi i risultati delle altre gare in programma: Fiorentina-Empoli 2-1. Classifica: Fiorentina 6, Empoli 3, Parma 3, Cesena 0. Prossimo turno, terza giornata, domenica prossima alle 15: Empoli-Cesena, Fiorentina-Parma.