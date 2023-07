Cgil e Cisl: "Aspirazione legittima"

Dopo la Uil anche gli altri sindacati accolgono con favore l’stanza di Cesena capoluogo. La Cgil di Forlì-Cesena, per bocca delle due segretarie Silla Bucci (Cesena, nella foto) e Maria Giorgini (Forlì), dichiara di essere pronta "al confronto su un percorso da tempo nell’aria e che può e deve arrivare a compimento. La discussione non deve riguardare solo il Comune di Cesena ma deve essere apripista di una visione che abbatta muri e separatezze che in questi anni non hanno permesso uno sviluppo pieno".

Anche da parte di Cisl Romagna piena apertura. "La richiesta di riconoscere a Cesena stessi diritti e stessa dignità di Forlì – afferma il sindacato – rappresenta un’aspirazione legittima senza richiedere a nessuno di dover rinunciare a qualcosa. Essenziale resta il proseguimento del progetto Romagna Next, di pianificazione strategica di area vasta che coinvolge i comuni di Rimini, Forlì, Cesena e Ravenna".