Chronics in concerto e party soul punk al Sidro Club

Appuntamento live domani alle 22 al Sidro Club di Savignano con i Chronics e, a seguire, party con dj-set in stile rock’n’roll, punk, soul e garage rock. I Chronics, nati a Bologna sull’impronta di gruppi come Real Kids, Lyres e Ramones, nel 1999 pubblicano il loro primo 45 giri per la Rip Off Records di San Francisco, storica etichetta discografica nel genere punk e garage. Il singolo entra in diverse playlist della rivista americana Maximum Rocknroll. Vengono poi pubblicati due LP e alcuni split a 45 giri in compagnia di Barrence Whitfield & the Savages e di Mike Watt, ex bassista di Minutemen e Stooges.