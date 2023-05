’Cicloevento’ rimandato al 22 settembre

La Fiera internazionale Cicloevento è stata rinviata al primo fine settimana d’autunno. Essendo stata rinviata la granfondo di ciclismo Nove Colli a domenica 24 settembre, gli organizzatori hanno deciso di seguire l’evento madre del ciclismo, rinviando la fiera a venerdì 22 e sabato 23 settembre. Cicloevento si terrà sempre in piazza Andrea Costa, nel primo tratto di viale Roma fra il lungomare e l’incrocio con viale dei Mille dove saranno in mostra biciclette, accessori e prodotti per gli appassionati di ciclismo.