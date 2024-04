Cinema e diritti umani al Victor: stasera c’è ’La zona d’interesse’

Il cineteatro Victor in collaborazione con Amnesty International e Legambiente, promuove la rassegna “Cinema e diritti umani”. In programma cinque film dell’ultima stagione, legati alla questione dei diritti umani spesso negati. A introdurre le proiezioni e a moderare il dibattito sarà don Filippo Cappelli. Si inizia stasera alle 21 con il film premio Oscar “La zona d’interesse”. Lunedì prossimo si prosegue con “Sound of Freedom – Il canto della libertà”, il 6 maggio sarà proiettato “Green border”, mentre il 13 maggio sarà presentato, in prima visione, “Afrin nel mondo sommerso”. Il ciclo si chiuderà il 20 maggio, con “Tatami – Una donna in lotta per la libertà”. Ingresso 5 euro. Info al 375.6700022.