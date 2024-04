Ciofi eletto consigliere di AssoCalciatori

All’assemblea generale dell’AssoCalciatori, che si è svolta nei giorni scorsi a Milano, sono state votate le nuove cariche sociali per il prossimo quadriennio, quello che va dal 2024 al 2028. Dall’assemblea, che ha rieletto presidente Umberto Calcagno, è stato confermato vicepresidente vicario Davide Biondini. Assieme al ‘rosso di Montiano’, sono stati confermati vicepresidenti anche Sara Gama e Giorgio Gaggioli. Gianni Grazioli invece come direttore generale. Ma non soltanto Biondini, che ha fatto parte del gruppo della rinascita, che ha riportato il Cesena dalla D alla C. Fra gli eletti anche uno del gruppo dell’ultima, recentissima, promozione: Andrea Ciofi.

Il difensore bianconero, ultimo superstite di Giulianova (assieme proprio a Biondini), è infatti uno dei 25 consiglieri.