"Cittadini ’distratti’, il nostro lavoro non è stato riconosciuto"

"Cesena è una città paralizzata, ferma. Nella quale vivono cittadini ‘distratti’ che ormai sono assuefatti alla mancanza di alternanza politica. In questo contesto è evidente che non possiamo essere soddisfatti del risultato raggiunto". E’ la tagliente analisi di Antonella Celletti della Lega. "L’amarezza maggiore - riprende Celletti - è legata al fatto che in questi cinque anni abbiamo svolto un’intensa e prolifica attività politica, muovendoci nel territorio e facendoci carico di tante istanze dei cittadini. Non abbiamo rimpianti, ma prendiamo atto del fatto che il nostro lavoro non è stato riconosciuto". Se le percentuali della Lega sono drasticamente scese rispetto alle scorse amministrative, sul fronte opposto Fratelli d’Italia è cresciuto dall’1,6 a oltre il 18%: "Contando i dati provinciali - argomenta la deputata Alice Buonguerrieri - abbiamo aumentato di 4 punti percentuali i nostri consensi, addirittura più della media nazionale. E’ un risultato che premia l’azione del governo Meloni, al quale evidentemente i cittadini dei territori alluvionati hanno riconosciuto il merito di essere concreto, pragmatico e certamente dalla loro parte. Detto questo, la coalizione guidata dal sindaco Lattuca ha raccolto un amplissimo ventaglio di forze. La somma ha fatto il risultato. Ripartiamo dalla presenza in consiglio comunale, dove abbiamo intenzione di far sentire la nostra voce, per il bene della città". Michele Pascarella di Forza Italia comincia col fair play: "Complimenti a Lattuca. Per quello che ci riguarda questo deve essere un punto di partenza: nell’ambito delle elezioni europee, il nostro partito ha raccolto risultati più importanti, mentre a livello locale siamo stati penalizzati dalle liste civiche". Chiude Fabrizio Faggiotto di ‘Insieme’: "Il nostro progetto non era fine a se stesso. Siamo partiti dall’esperienza dei quartieri e continueremo a lavorare. Partiamo da ora, ringraziando chi ha creduto in noi e facendo affidamento sulla squadra giovane e affiatata che abbiamo formato".

Luca Ravaglia