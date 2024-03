"Civica Popolare e l’ideologia di Lattuca"

Abbiamo letto con una certa sorpresa che i popolari hanno presentato una lista denominata “Civica Popolare per Enzo Lattuca”. La presentazione ufficiale della lista ha confermato che il cambiamento del nome è anche un cambiamento di contenuti della presenza,un cambiamento culturale e politico, teso ad ottenere una partecipazione importante al governo della città. Ci sembra che si possa affermare che ora il riferimento per i Popolari non sia più, come prima, la dottrina Sociale della Chiesa ma l’ideologia di Lattuca. Tutto così è più chiaro e consente alle persone di superare garbatamente i problemi di coscienza per una discussa appartenenza, perché non si pongono più come espressione del mondo cattolico. Quando la realtà non si può cambiare si cambiano le parole.

Però l’ideologia di Lattuca promette la carriera alias nelle scuole e di continuare a sostenere le politiche lgbt già iniziate in questi anni, lascia la strada aperta al suicidio assistito, non è interessato alla libertà di educazione, non sostiene la famiglia naturale composta da madre padre e figli,ritiene che l’aborto sia un diritto per le donne anche se tutti sanno che è la soppressione di un bambino, sostiene l’utero in affitto e l’ideologia del gender, “la più brutta ideologia del nostro tempo“ (Papa Francesco, 1 marzo 2024).

Noi del Crocevia, come cattolici nel centrodestra, sosterremo elettoralmente gli amici Enrico Castagnoli, per il Comune di Cesena e Piergiacomo Sibiano (detto Piga) per l’Europa, candidati in Fratelli d’Italia,dove porteranno avanti con decisione i principi che sono alla base della loro vita familiare, del lavoro, del loro impegno socio culturale e politico, consapevoli che questa area stia accogliendo oggi molte istanze che ci stanno a cuore.

Il Crocevia