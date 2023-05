Clavicemboli del Maderna a Santa Cristina

Gli studenti del conservatorio Bruno Maderna, assieme agli insegnanti del dipartimento si esibiranno domani in una serie di concerti ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Domani sera per la rassegna CesenAntica alle 21 alla chiesa S. Cristina, si terrà l’integrale dei concerti per clavicembalo di J.S Bach III appuntamento clavicembali (con Megumi Horie, Ludovico Lugaresi, Lorenzo Rossi, Giuliano Tuccia, concertatore Filippo Pantieri). Nel pomeriggio dalle 15 alle 17 alla Sala Dallapiccola del Conservatorio ’Bruno Maderna’, Emiliano Pintori si esibirà nella lezione concerto Bud Powell’. Tempus Fugit Earl Rudolph ’Bud’ Powell (New York, 27 settemebre 1924 - New York, 31 Luglio 1966) è una delle principali figure della musica afroamericana del Novecento. L’incontro sarà però rivolto ad inquadrare Powell come artista portatore di un’innovativa e consapevole visione estetica, in grado di ridefinire il ruolo del pianoforte jazz e capace di esercitare un’influenza vastissima ed eterogenea. Sempre domani alle 19 nell’aula 20 del conservatorio Maderna” si terrà la proiezione e presentazione del libro d’arte ’Shipwrecksnaufragi’ di Alessandro Cipriani e Giulio Latini. La presentazione del libro sarà a cura di Guido Barbieri e Nicoletta Andreuccetti, sarà presente il compositore Alessandro Cipriani (musica e testi) e Giulio Latini (video) con articoli di musicologi e critici d’arte quali Guido Barbieri, Giovanni Bietti, Laura Cherubini, Marco Maria Gazzano e Lorenzo Madaro. Alla sera alle 21, al locale La Cantera, in piazza Mario Guidazzi 5, il dipartimento di Jazz maderna si esibiranno in una jam session insieme agli insegnanti del dipartimento (in caso di maltempo il concerto si terrà alla Sala Dallapiccola del Conservatorio Bruno Maderna.