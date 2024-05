’CliCiak scatti di cinema’: via alle iscrizioni

Città del cinema, amante del grande schermo e intimo salotto per attori, registi e straordinari interpreti della scena italiana, anche quest’anno Cesena dà avvio a “CliCiak scatti di cinema”, il concorso nazionale per fotografi di scena organizzato e promosso dal Centro Cinema cittadino e dalla Biblioteca Malatestiana che, giunto alla sua ventisettesima edizione, conferma caratteristiche e peculiarità proprie della sua storia. Tutte le foto inviate per la partecipazione al concorso entreranno a far parte del fondo CliCiak dell’archivio fotografico del Comune di Cesena - Centro Cinema Città di Cesena. Il termine ultimo è martedì 18 giugno entro le 19.