Coccinella promossa dai genitori

A Savignano sul Rubicone ancora una promozione a pieni voti per il nido d’infanzia "Coccinella". Con un questionario i genitori che fruiscono del servizio e quindi esprimono le proprie considerazioni per presa diretta lo promuovono con il 96% che lo suggerirebbero per i loro figli e ad altri genitori. Un secondo dato emerge dal questionario proposto alle famiglie sulle attività dell’anno scolastico 2022/2023 e riguarda la partecipazione molto elevata dei genitori alla valutazione: 70%, ovvero 53 famiglie.